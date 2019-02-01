الان تتابع الماجستير لـ«سلطان الذيابي» من جامعة لورانس الإمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: احتفت أسرة العواد بمنطقة الرياض ليلة البارحة بإبنها سلطان طراد بن ثويب الذيابي بمناسبة عودته لأرض الوطن بعد حصوله على الماجستير من جامعة لورانس الإمريكية وذلك بحضور عدد من الشخصيات والوجهاء وأقارب وأصدقاء المحتفى به.

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