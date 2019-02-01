الان تتابع انطلاق حملة “خباش بلا مخلفات” ضمن برنامج معالجة التشوه البصري (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خباش- الخليج 365

انطلقت حملة “خباش بلا مخلفات”، اليوم الجمعة، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، بحضور طلال بن درزي العردان محافظ خباش، ورئيس بلدية محافظة خباش المهندس يوسف حسن آل هتيله، بهدف رفع المخلفات والأنقاض ومعالجة التشوه البصري، وتشمل الحي العشوائي للمحافظة.

وقال رئيس بلدية محافظة خباش المهندس يوسف حسن آل هتيله، إن الحملة التي تم إطلاقها، اليوم، تتم بمعدات البلدية وتعاون من بعض مقاوليها حيث بدت الحملة من شرق المحافظة.

وأضاف أن البلدية تسعى من خلالها إلى الارتقاء لمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على الرمى العشوائي للأنقاض والمخلفات والتخلص منها بالطرق السلمية بما يسهم بالحفاظ على نظافة المحافظة.

وأوضح “آل هتيله”، أن عدد المعدات المشاركة بالحملة أكثر من 13 معدة ما بين شيولات وقلابات، مؤكدًا أهمية تعاون الجميع في المحافظة على النظافة العامة، ورفع درجة الوعي لدى المجتمع للحفاظ على صحة الإنسان والمكان.