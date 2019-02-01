حيلة بسيطة لاستعادة رسائل واتساب المحذوفة

: بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب استعادة الرسائل التي حذفها “المُرسل” قبل قراءتها، خلال ثوان معدودة. وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن للمُستقبل استعادة الرسالة التي حذفها الطرف المُرسل وقراءتها بـ 3 خطوات بسيطة: 1- إلغاء تثبيت تطبيق “واتساب” من هاتفك الذكي. 2- إعادة تثبيت تطبيق “واتساب” مرة أخرى من متجر التطبيقات. 3- تسجيل الدخول مجدداً، ثم استعادة المحادثات من النسخ الاحتياطي. في هذه الحالة يستطيع المستخدم استعادة جميع الرسائل، والمحذوفة منها قبل قراءتها..، وهي حيلة متاحة لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس.



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