“الغذاء والدواء” تحدد أنواع الزيوت التي يُفضّل استخدامها في حالات القلي والطبخ

: قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح عدة بشأن استخدام الزيوت النباتية خلال أعمال الطبخ والقلي، مؤكدةً أن زيت الزيتون مناسب للقلي أو الطبخ حتى 210 درجات مئوية. وأوضحت الهيئة أنه في حالة الطبخ بدرجات أعلى يُفضّل استخدام زيوت أخرى مثل الذرة أو دوار الشمس، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام الزيوت النباتية بجميع أنواعها في الطبخ أو القلي بما فيها زيت الزيتون ما لم تصل درجة حرارتها إلى مرحلة التدخين أو الاحتراق. وبيّنت أنه تختلف درجة تدخين أو احتراق الزيوت النباتية من نوع إلى آخر..؛ فزيت الزيتون “يتدخن” أو يحترق عند درجة حرارة 210 درجات مئوية..، لافتةً إلى أنه يفضل استخدام زيوت درجة احتراقها أو تدخينها مرتفعة خصوصاً في القلي العميق مثل زيت الفول السوداني والكانولا والذرة ودوار الشمس.



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