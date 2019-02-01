أطعمة صحية لوقاية كبار السن من هشاشة العظام

: أوردت مجلة “سنيورين راتغيبر” الألمانية أن التغذية السليمة تقي كبار السن من هشاشة العظام، أو تحسن جودة حياة المصابين بها. وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن على كبار السن تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل اللبن، والزبادي، والبروكلي، والكراث، والمياه المعدنية الغنية بالكالسيوم، بصفة خاصة بمعدل 4 حصص يوميًّا، إذ يعمل الكالسيوم على تقوية العظام، ودعم ثباتها واستقرارها. وليتمكن الجسم من امتصاص الكالسيوم جيدًا يجب أيضًا تناول الأغذية الغنية بفيتامين D مثل الماكريل والرنجة..، إضافةً إلى التعرض لأشعة الشمس.



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