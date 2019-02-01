حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات عسير نجران، جازان ،الباحة، مكة المكرمة وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية..، كما لايستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وأجزاء من وسط المملكة. .



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