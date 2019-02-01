، استحداث تطبيق يتيح زيارة افتراضية ثلاثية الأبعاد لعمارة الحرمين بمكة.. هنا التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمكن من خلاله تفقُّد المقتنيات الأثرية واستعراض الصور الفوتوغرافية والمعلومات

‏استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخيرًا تطبيقًا جديدًا يسهّل على الزوّار الذهاب إلى معرض عمارة الحرمين بمكة المكرمة افتراضيًا وتفقُّد المقتنيات الأثرية والصور الفوتوغرافية المعروضة فيه والحصول على معلوماتها عنها.

وفي التفاصيل، يتيح التطبيق ( Haramain Exhibtion ) زيارة افتراضية ثلاثية الأبعاد لمعرض عمارة الحرمين الشريفين، واستعراض المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية استعراض الصور والمعروضات بشكل ثلاثي الأبعاد من جميع الجهات.

ويتيح التطبيق المشاهدة من منظور عين الشخصية أو باستخدام الدرون للطيران في جميع أرجاء المعرض، حيث أعلنت الرئاسة عن التطبيق الجديد، والذي يمكن تحميله لأجهزة آبل عبر الرابط التالي: https://itunes.apple.com/us/app/haramain-exhibition/id1445271226?ls=1&mt

وعبر أجهزة الاندرويد عبر الرابط : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semaphorelab.harammuseum

يُذكر أن معرض عمارة الحرمين تم تأسيسه عام 1420 هـ، ويتكون من سبع قاعات، قاعة للاستقبال، وقاعة للمسجد الحرام يوجد بها السلم المصنوع من خشب الساج الذي يعود تاريخه إلى نحو قرنين، وقاعة خاصة بالكعبة المشرفة بها العمود الخشبي الذي يعود تاريخه إلى عمارة عبدالله بن الزبير للكعبة المشرفة عام خمسة وستين من الهجرة، إلى جانب قفل باب الكعبة الذي يعود إلى عهد السلطان العثماني عبد المجيد الثاني، ومفتاح الكعبة، وأغطية الحجر الأسود، بالإضافة إلى الأبواب القديمة والحديثة والآلات اليدوية القديمة التي كانت تستخدم في صناعة الكسوة، وقاعة للصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة، وقاعة للمخطوطات، بالإضافة إلى قاعة المسجد النبوي، وبئر زمزم.

ويُقام المعرض على مساحة إجمالية قدرها 1200 متر مربع وقد روعي في تصميمه الخارجي التناسق مع النمط الإسلامي الفريد والطراز المميز لعمارة المسجد الحرام.