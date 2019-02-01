حرس الحدود يضبط ٩٢١ مخالفًا داخل منطقة الحدود البرية المحظورة

أعلن حرس الحدود ضبط 921 مخالفًا لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية داخل منطقة الحدود البحرية المحظورة، في منطقة الحدود الشمالية التي تشمل الشعبة، ورفحاء، والعويقيلة، وجديدة، وعرعر، وطريف، وحفر الباطن.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود: إنه إنفاذًا لمهام قوات حرس الحدود في مراقبة المناطق الحدودية البرية والبحرية، وحظر المرور أو التجول فيها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود ولائحته، خلال الفترة من أول محرم، وحتى 24 جمادى الأولى للعام الجاري، عن ضبط 921 مخالفًا؛ لتواجدهم في مناطق الحدود البرية المحظورة بينهم 816 مواطنًا، و60 مخالفًا من القبائل النازحة، و25 كويتيًا، و8 سوريين، و12 مخالفًا من جنسيات أخرى.

وتابع، أنه تمَّ تنفيذ العقوبات المقررة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بحق كافة المخالفين المتجاوزين لمنطقة الحدود البرية المحظورة، وإحالة المطلوبين منهم في قضايا مختلفة إلى الجهات المختصة بها.

وأكَّد المتحدث باسم حرس الحدود أنَّ رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم الأمنية بكافة المناطق الحدودية البرية والبحرية، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحقهم، وإهاب بالمواطنين والمقيمين للابتعاد عن المناطق الحدودية المحظورة، والتي تم تحديدها بسواتر أمنية ولوحات إرشادية.

كانت المديرية العامة لحرس الحدود أكدت على ضرورة التزام جميع مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين، بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود.

والمناطق التي حذَّر حرس الحدود الاقتراب منها، تأتي وفق نظام الأمن ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية (قطاعا حفر الباطن، والخفجي)، ومنطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها (الشعبة- رفحاء- العويقيلة- جديدة عرعر- طريف)، ومنطقة الجوف (قطاع الحديثة)، ومنطقة تبوك (قطاعا حالة عمّار وحقل).

وقالت المديرية العامة لحرس الحدود: إنها حددت منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية، ولوحات وعلامات توضيحية؛ للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود، على أن يتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يخالف النظام لأي غرض كان، دون استثناء أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة، في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

وأشارت المديرية العامة لحرس الحدود، إلى أنها تودّ التنويه بأنَّه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية (SMS)، إلا أنَّه تم مؤخرًا ضبط عدد من المخالفين لوجودهم في منطقة الحدود المحظورة، وجرى تطبيق العقوبات بحقهم، مهيبة بجميع المُتَنَزِّهين ومُرتادي المناطق البرية مُراعاة ذلك.