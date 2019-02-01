التحالف: الحوثيون يمنعون دخول السفن إلى ميناء الصليف منذ ثلاثة أسابيع

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية منعت دخول السفن إلى ميناء الصليف في اليمن منذ ثلاثة أسابيع.

وقال تحالف دعم الشرعية، إن السفينة SINCERO انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهرًا ونصف الشهر، مشيرًا إلى أن هناك 3 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 9 أيام.

وأكد أن تعنت ميليشيات الحوثي إزاء حمولات السفن يؤثر على مصالح الشعب اليمني.

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أنه تم إصدار 31 تصريحًا متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية وغذائية ومشتقات نفطية، موضحًا أن إجمالي التصاريح الصادرة بلغت 242 تصريحًا خلال 4 أيام.

وتابع: «السفينة SINCERO انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهرًا ونصف الشهر».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الثلاثاء، وصول الأسير السعودي لدى الميليشيا الحوثية الجندي الأول موسى بن شوعي عواجي، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

وأضاف العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وافقت على إطلاق سبعة محتجزين من الميليشيا الحوثية، مقابل إطلاق سراح الأسير السعودي لظروفه الصحية الصعبة، ولعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لدى الميليشيا الحوثية.

يأتي ذلك نتيجة للجهود المشتركة لقيادة قوات التحالف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث، وضمن حرص قيادة القوات المشتركة للتحالف على استعادة الأسير السعودي وبما يتوافق مع اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وكذلك القيم والمبادئ الإنسانية، واستمرار جهود استعادة بقية الأسرى من قوات التحالف.

وبين العقيد المالكي أن مفاوضات الأسرى والمحتجزين لا تلقى الاهتمام الجاد من قبل الميليشيا الحوثية، التي كانت دائمًا تصطدم بالتعنت الحوثي، ومحاولة الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية دون مراعاة للجانب الإنساني، مع العلم أن الميليشيا الحوثية لا تزال تحتجز الآلاف من أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنهم قيادات سياسية واجتماعية وعسكرية، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، الذي تضمن قرار مجلس الأمن (2216/ 2015م) إطلاق سراحه الفوري دون شروط.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف شكرها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاستجابة لحرص قيادة القوات المشتركة للتحالف على استعادة الأسير وتقدير وضعه الصحي الذي يتطلب تقديم رعاية صحية لم يحض بها من قبل الميليشيا الحوثية.