بالصور.. «بن لبدة» يكرم عددًا من رجال حرس الحدود بالداير

كرَّم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عددًا من رجال حرس الحدود بالمحافظة، نظير جهودهم وتفانيهم في أداء العمل.

جاء ذلك بحضور قائد قطاع حرس الحدود بمحافظة الداير المقدم فاهد بن عايض البقمي؛ حيث تم تسليم المكرَّمين شهادات شكر وتقدير؛ وذلك لإسهامهم في إحباط كثير من المهربات، وتميزهم في أداء المهام المناطة بهم على الحدود، مع تسليمهم شيكات بمبالغ مالية من صندوق المحافظة.

وأوضح محافظ الداير، أن هذا التكريم جاء نتيجة ما قدَّمه رجال حرس الحدود من جهد وعطاء وتفانٍ في عملهم، متمنيًا لهم التوفيق وأن يكون هذا التكريم دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكدًا أن الوطن يستحق منا التفاني والإخلاص.

من جهتهم أعرب رجال حرس الحدود الذين تم تكريمهم عن شكرهم لمحافظ الداير على هذا التكريم، مؤكدين أنه سيكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهود في عملهم؛ لخدمة الدين والمليك والوطن.

يذكر أن رجال حرس الحدود يقومون بأدوار فاعلة، في تأمين المملكة مزودين بأحدث المعدات، وخصوصًا بمباشرة عمليات إنقاذ المواطنين والبحارة، من مختلف الجنسيات بمدد قياسية، فضلًا عن دورهم في إحباط كافة عمليات تهريب المواد المخدرة عبر مختلف جهات المملكة، مع القبض على المهربين ومخالفي الأنظمة وذلك لتقديمهم للمحاكمة.

وكان المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أعلن في 10 يناير الجاري، عن إحباط تهريب 876 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على 38 شخصًا متورطًا في عمليات التهريب التي تم إحباطها.

وقال متحدث حرس الحدود، في بيان له، إنَّ من بين المتورطين في عمليات التهريب، في مناطق جازان ونجران وعسير 7 مواطنين، و19 يمنيًّا، و8 إثيوبيين، و3 صوماليين، ومتهم سوداني، مشيرًا أنه تمّ إحالة جميع المتهمين الذين تجاوزوا الحدود البرية والبحرية الجنوبية للمملكة والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأكَّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، على استمرار تنفيذ جميع المهام بعزيمة وحزم لحماية حدود الوطن، والتصدّي لأي محاولات لتهريب المواد المخدرة التي تستهدف الشباب.