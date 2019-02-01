«التحالف» يستهدف موقعًا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار شرق صنعاء

شن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية شرق صنعاء، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب من الموقع المستهدف حفاظاً على سلامتهم.

وأكد المتحدث باسم التحالف، أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.

وأوضح أن العملية تستهدف موقعًا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار شرق صنعاء.

وأعلن التحالف في وقت سابق اليوم، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية منعت دخول السفن إلى ميناء الصليف في اليمن منذ ثلاثة أسابيع.

وقال تحالف دعم الشرعية، إن السفينة SINCERO انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهرًا ونصف الشهر، مشيرًا إلى أن هناك 3 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 9 أيام.

وأكد أن تعنت ميليشيات الحوثي إزاء حمولات السفن يؤثر على مصالح الشعب اليمني.

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أنه تم إصدار 31 تصريحًا متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية وغذائية ومشتقات نفطية، موضحًا أن إجمالي التصاريح الصادرة بلغت 242 تصريحًا خلال 4 أيام.

وتابع: «السفينة SINCERO انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهرًا ونصف الشهر».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الثلاثاء، وصول الأسير السعودي لدى الميليشيا الحوثية الجندي الأول موسى بن شوعي عواجي، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

وأضاف العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وافقت على إطلاق سبعة محتجزين من الميليشيا الحوثية، مقابل إطلاق سراح الأسير السعودي لظروفه الصحية الصعبة، ولعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لدى الميليشيا الحوثية.