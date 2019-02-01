السعودية اليوم / مليشيا الحوثي الانقلابية تخسر مزيداً من مواقعها في المعقل الرئيس بصعدة



عدن 25 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم، مناطق إستراتيجية في جبهات كتاف بمحافظة صعدة، من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري، قوله إن قوات اللواء ٨٢ مشاة جبلي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الإستراتيجية وقرية الرفقه وقرية الحَلفاء وقرية العقيمي وقرية المركب التي شهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجه قصف المليشيا لتلك المناطق.

وأضاف المصدر أن تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة ضد المليشيات الانقلابية، أسفرت مقتل عن عدد من مسلحي المليشيا بينهم قياديان، وأسْر ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

// انتهى //

00:47ت م

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عدن 25 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسحررت قوات الجيش اليمني، اليوم، مناطق إستراتيجية في جبهات كتاف بمحافظة صعدة، من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية .ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري، قوله إن قوات اللواء ٨٢ مشاة جبلي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الإستراتيجية وقرية الرفقه وقرية الحَلفاء وقرية العقيمي وقرية المركب التي شهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجه قصف المليشيا لتلك المناطق.وأضاف المصدر أن تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة ضد المليشيات الانقلابية، أسفرت مقتل عن عدد من مسلحي المليشيا بينهم قياديان، وأسْر ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.// انتهى //00:47ت م0266

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