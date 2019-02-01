انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تشطب السعودية من مناهجها.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 12:52 صباحاً - شطبت وزارة التعليم الإسرائيلية اسم المملكة العربية السعودية من قائمة الدول التي هاجمت "إسرائيل" عام 1948، وذلك من مناهج "التربية المدنية" الخاص بالطلاب الفلسطينيين بالداخل المحتل.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تعيش السعودية ودولة الاحتلال حالة من التقارب والتطبيع في العلاقات، عززتها الرياض بمواقف وزيارات كان أبرزها اعتراف ولي العهد، محمد بن سلمان، بـ"حق إسرائيل في أرض فلسطين".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، عن طباعة منهاج إسرائيلي جديد يلغي بموجبه كلمة "فلسطين" وعبارات قومية فلسطينية أخرى من المنهاج.

ووفقاً للصحيفة فقد أوعزت وزارة التعليم لمترجمين بتحريف ترجمة بعض العبارات للعربية وإدخالها في المنهاج، وجرى استبدال كلمة "القدس" بكلمة "أورشليم القدس" وكلمة "فلسطين" بكلمة "فلستينا".

وقالت إن الكتاب الجديد الذي سيوزَّع قريباً هو ترجمة لكتاب "النظام والسياسة في إسرائيل" لـ"أبراهام ديسكين"، ويدرَّس في بعض المدارس اليهودية حالياً.

لكن وخلافاً للكتاب الموجود حالياً في المدارس الفلسطينية في الداخل المحتل، فالكتاب الجديد جاء بتمويل من مؤسسة "فوروم كهيليت" التي توصف بأنها "مؤسسة تروج لأجندة سياسية يمينية".

وجرى استبدال اسم الدولة قبل إقامة "إسرائيل" من فلسطين إلى "فلستينا"، وجاء تحت تصنيف "وصف الدولة قبل 1948" أن الأرض كانت مقفرة وخالية من السكان.