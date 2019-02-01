شكرا لقرائتكم تدشين رؤية الحرمين الشريفين بجناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشنت الملحقية الثقافية بالقاهرة داخل جناح المملكة المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، رؤية الحرمين الشريفين عبر الواقع الافتراضي بالركن الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي صممت باستخدام التقنيات الحديثة وبطريقة تستطيع من خلالها مشاهدة الحرمين الشريفين بتقنيات ثلاثية.

وأشار مستشار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ يوسف بن محمود الحوشان إلى أن الرئاسة العامة وفرت تطبيق يمكن حمله عبر هواتف المحمول المختلفة لزيارة معرض الحرمين الشريفين.

وأوضح أن هناك أكثر من 10آلاف سماعة توزع على مختلف الجنسيات التي تزور معرض الحرمين الشريفين، إلى جانب وجود تطبيقات بأكثر من 10لغات أجنبية متاحة للزائرين يقدرون تحميلها والوصول من خلالها إلى أي مكان .

وقال الحوشان إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر تقنية تسمى بوابة الحرمين التي يستطيع الزائر تحميل أي تطبيق منها على هاتفه المحمول وهي تطبيقات متنوعة وجميعها تصب في توفير جميع سبل الراحة للزائرين من كل أنحاء العالم، إضافة إلى وجود تقنية تسمى “مقرأة الحرمين ” وهي عبارة عن قراءة القرآن عن بعد ويستفيد منها أكثر من 50 ألف شخص يوميًا ويقرأ فيها أكثر من 10قراء من قراء القرآن الكريم على مدار 24 ساعة.

وعبر الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، عن سعادته لتدشين رؤية الحرمين الشريفين عبر الواقع الافتراضي، مؤكدًا حرص الملحقية الثقافية على تقديم كل ما هو جديد في المملكة داخل الجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة للكتاب، حتى يكون جناح المملكة صورة مصغرة لما تعيشه المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات.



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