شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تفعيل 4 مجالس حوكمة رئيسية بـ «الدفاع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق مجلس الدفاع، على تفعيل مجالس الحوكمة الرئيسية بوزارة الدفاع، التي تم إقرارها بموجب وثيقة تطوير الوزارة، وهي؛ مجلس مراجعة المشاريع والاستثمار، مجلس الخدمات والأعمال، مجلس التعيينات، والمجلس العسكري المشترك.

جاء ذلك لدى ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الخميس)، الاجتماع الأول لمجلس الدفاع، بحضور أعضاء المجلس المكون من مساعد وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، قائد القوات المشتركة، وكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية، وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح، ومدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش.

واستعرض الاجتماع دور ومهمات مجلس الدفاع، الذي يعنى بتقديم التوجيهات حول كافة المجالات الاستراتيجية لوزارة الدفاع والإشراف عليها، ومن ضمن ذلك اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية، واستعراض أداء الوزارة على مستوى المجالات الرئيسية (الموارد البشرية، والجاهزية العسكرية، وإدارة الأداء المالي، والمشاريع ذات الاستثمارات الكبرى).

وتهدف الحوكمة الجديدة إلى تحسين آليات اتخاذ القرارات، ونقل الوزارة إلى العمل المؤسساتي، ضمن الأهداف الاستراتيجية لتطوير الوزارة المتمثلة في؛ تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحديث المعدات والأسلحة، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.

يذكر أن مجالس حوكمة وزارة الدفاع تأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير وزارة الدفاع التي اشتملت عليها وثيقة تطوير الوزارة، الموافق عليها من المقام السامي الكريم.