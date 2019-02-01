شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إصدار 31 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 31 تصريحاً لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية ومشتقات نفطية، لافتاً إلى أن إجمالي التصاريح الصادرة بلغت 242 تصريحاً خلال 4 أيام.

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أن السفينة (SINCERO) انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهر ونصف، فيما تنتظر 3 سفن الدخول لميناء الحديدة منذ 9 أيام.

وأكد التحالف العربي، أن منع المليشيات الحوثية التابعة لإيران دخول السفن للموانئ اليمنية أثَّر على مصالح وأحوال الشعب اليمني، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية ترفض استقبال السفن في ميناء الصليف منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع.