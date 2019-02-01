4 وزارات لتنظيم سوق العمل وتحفيز التوطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد الراجحي في مقر الصندوق بالرياض أمس بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، ونائب وزير العمل والتنمية والاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومدير (هدف) الدكتور محمد السديري.

وأوضح مدير (هدف)، أن الصندوق يعمل وفق شراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم وتمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، من خلال برامج ومبادرات تأهيلية وتدريبية وتوظيفية، وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، مضيفا أن البوابة ستسهم في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمعلومات حول المواضيع الرئيسة والمستقبلية لسوق العمل في المملكة.

ويعمل المرصد الوطني على برنامج بحثي مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد، بهدف تعزيز العمل البحثي التطبيقي في بناء برامج وسياسات سوق العمل القائمة على البراهين، وتحديد آليات التدخل المناسبة لتطويرها.

الأهداف الاستراتيجية

توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء

تقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل

بناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل

إدارة ونشر المعرفة

بناء مؤشرات سوق العمل السعودي وتعريفها وصياغة معادلاتها

الاهتمام بمؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية من القطاع الخاص

مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج (نطاقات)

مؤشرات الحراك والاستقرار الوظيفي

مؤشرات توظيف الخريجين

1 تشخيص ودراسة تحديات سوق العمل

2 دعم تنظيم وتطوير السوق

3 رفع كفاءته وأدائه

4 تحفيز نمو قطاع الأعمال

5 رفع معدلات توظيف القوى الوطنية

6 إتاحة فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن

ماذا تخدم بوابة المرصد؟

مؤشرات سوق العمل السعودي

الجهات الحكومية

الجهات الدولية

القطاع الخاص

الباحثين والباحثات عن عمل

الباحثين والأكاديميين

برامج التدريب والتأهيل والتوظيف

شراكات دولية