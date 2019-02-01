، مسلسل الحوادث بنفق مستشفى الأمير منصور يسجل أرقاماً كبيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - آخرها عصر أمس لـ5 مركبات تضررت بشكل بالغ

لا زال نفق مستشفى الأمير منصور يسجل أرقاماً كبيرة في الحوادث، ومن ضمن الأكثر أماكن تسجيلاً للحوادث بالطائف، بعد أن شهد عصر يوم الأربعاء حادثاً مرورياً لخمس سيارات تضررت أضراراً بالغة جراء التصادم، بخلاف حوادث أخرى تقع من الحين والآخر دون نشر أو توثيق، وسط مطالبات بوقفة صادقة وكبيرة من إمارة المنطقة بالتدخل، ووضع حلول جذرية تنهي معاناة سالكي الطريق.

وشهد أول أمس تصادماً داخل النفق باتجاه المطار، فيما اتفق أهالي المحافظة ومرتادو الطريق على أنه لابد من صدور قرار وتدخل الجهات المعنية، مشيرين إلى أن تحديد السرعة بـ80 كم لم يكن حلاً خلال الفترة الماضية، فالحوادث مستمرة دون حلول.

وبعد مسلسل الحوادث في نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف على طريق المطار، قلص المرور السرعة المحددة على الطريق بين النفق وكوبري الصيانة إلى 80 كم بدلاً من 90 كم، ووضع كاميرا الرصد الآلي "ساهر" على مدخل النفق باتجاه الطائف لكن تفاجأ مرتادو الطريق بأنه صندوق فقط دون وجود كاميرا!

وتمنى الكثير من المواطنين أن يحد ذلك من الحوادث المتكررة بشكل دائم على مدى سنتين ونصف السنة منذ تشغيله، فيما يطلب الكثير من المرور منع دخول الشاحنات، وتطبيق القرارات الصارمة بحقهم، خصوصاً أن النفق ضيق، وبدايته منعطف مسار الحركة.

وأظهرت الحوادث المرورية داخل النفق أن غالبيتها "تصادم" يخلف الإصابات، وبات الكثير من المركبات تتجنب دخول النفق بعد الحوادث التي تقع به بشكل يومي، كما أصبح الدخول مرعباً لبعضهم وهم يشاهدون أثر الحوادث الكثيرة على الخرسانات في النفق وعلى الأسفلت.