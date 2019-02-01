، "عناية" تطلق برنامج "صحة طفلك" في 8 مدارس ابتدائية بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف توعية أولياء أمور الطلاب بمراحل نمو الطفل

أطلقت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) ممثلة في إدارة التطوع وبالشراكة مع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، برنامج "صحة طفلك" في ساحة البجيري في محافظة الدرعية وينفذ البرنامج (8) مدارس "ابتدائية" في شرق الرياض بنين وبنات.

ويستهدف البرنامج توعية أولياء أمور الطلاب والإداريين بضرورة الاهتمام بمراحل نمو الطفل ومعرفة ما تتطلبه كل مرحلة من تلك المراحل للمساهمة في تنشئته بصورة صحية سليمة بعيدةً عن العادات والسلوكيات الخاطئة، وشارك في تغطية هذه الفعالية أكثر من (80 ) متطوعًا ومتطوعة أسهموا في نشر التوعية الصحية، وتوزيع المطبوعات التي تم تخصيصها لهذه المناسبة، بالإضافة إلى تخصيص ركن خاص للاستفسارات حول الطفل وصحته يتولى الإجابة عتها استشاري أطفال وبمشاركة اختصاصي تغذية.

وكانت الفعالية قد شهدت حضورًا كبيرًا من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الصحي الخيري، وعدد من المعلمين وأولياء الأمور وبمشاركة بعض الفرق التطوعية والجهات الداعمة للفعالية.

يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن المبادرات التطوعية التي تعزز ثقافة التطوع الصحي في المجتمع، حيث تهدف إدارة التطوع بالجمعية إلى استقطاب المتطوعين من الأطباء والممارسين الصحيين للمساهمة في تقديم خدمات للمجتمع تعزز ثقافة الوعي الصحي لديهم واكتساب معلومات صحية سليمة، وتغيير المفاهيم الخاطئة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الطفل، والسعي إلى إيجاد مجتمع صحي وسليم وفق المعايير الصحية المعتمدة لدى المنظمات العالمية ووزارة الصحة السعودية، وهذا يتناغم مع رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.