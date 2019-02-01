- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي صباح اليوم بمكتبة عددًا من الضباط بدوريات الأمن بمكة المكرمة رتبهم الجديدة بعد صدور أمر كريم بترقيتهم وهم :
الرائد/عبدالله بن سليمان السلومي، النقيب/ أويس بن عبيدالله السليماني، النقيب/ تميم بن عبدالله الخديدي
النقيب/ فيصل بن عبدالرحيم الهذلي، جاء ذلك بحضور مدير دوريات الأمن بمكة المكرمة العقيد محمد السهيمي.
مدير شرطة مكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي صباح اليوم بمكتبة عددًا من الضباط بدوريات الأمن بمكة المكرمة رتبهم الجديدة بعد صدور أمر كريم بترقيتهم وهم :
الرائد/عبدالله بن سليمان السلومي، النقيب/ أويس بن عبيدالله السليماني، النقيب/ تميم بن عبدالله الخديدي
النقيب/ فيصل بن عبدالرحيم الهذلي، جاء ذلك بحضور مدير دوريات الأمن بمكة المكرمة العقيد محمد السهيمي.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
12:01 AM
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي صباح اليوم بمكتبة عددًا من الضباط بدوريات الأمن بمكة المكرمة رتبهم الجديدة بعد صدور أمر كريم بترقيتهم وهم :
الرائد/عبدالله بن سليمان السلومي، النقيب/ أويس بن عبيدالله السليماني، النقيب/ تميم بن عبدالله الخديدي
النقيب/ فيصل بن عبدالرحيم الهذلي، جاء ذلك بحضور مدير دوريات الأمن بمكة المكرمة العقيد محمد السهيمي.
، مدير شرطة مكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة مكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.