، مدير شرطة مكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي صباح اليوم بمكتبة عددًا من الضباط بدوريات الأمن بمكة المكرمة رتبهم الجديدة بعد صدور أمر كريم بترقيتهم وهم :

الرائد/عبدالله بن سليمان السلومي، النقيب/ أويس بن عبيدالله السليماني، النقيب/ تميم بن عبدالله الخديدي

النقيب/ فيصل بن عبدالرحيم الهذلي، جاء ذلك بحضور مدير دوريات الأمن بمكة المكرمة العقيد محمد السهيمي.