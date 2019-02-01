محمد بن مسعود - الدمام - طلب من المدنيين عدم الاقتراب منه حفاظاً على سلامتهم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الخميس) عن عملية استهداف بشرق العاصمة اليمنية صنعاء، طالباً من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع حفاظاً على سلامتهم. ووفقاً لقناة "الإخبارية"، أفاد "التحالف" بأن العملية تستهدف موقعاً لتخزين وتجهيز الطائرات دون طيار شرق صنعاء. وسبق للتحالف شن ضربات على مواقع لتصنيع وتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. "التحالف" يستهدف موقعاً للحوثيين لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الخميس) عن عملية استهداف بشرق العاصمة اليمنية صنعاء، طالباً من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع حفاظاً على سلامتهم. ووفقاً لقناة "الإخبارية"، أفاد "التحالف" بأن العملية تستهدف موقعاً لتخزين وتجهيز الطائرات دون طيار شرق صنعاء. وسبق للتحالف شن ضربات على مواقع لتصنيع وتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. 01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440 12:03 AM طلب من المدنيين عدم الاقتراب منه حفاظاً على سلامتهم طلب من المدنيين عدم الاقتراب منه حفاظاً على سلامتهم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الخميس) عن عملية استهداف بشرق العاصمة اليمنية صنعاء، طالباً من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع حفاظاً على سلامتهم. ووفقاً لقناة "الإخبارية"، أفاد "التحالف" بأن العملية تستهدف موقعاً لتخزين وتجهيز الطائرات دون طيار شرق صنعاء. وسبق للتحالف شن ضربات على مواقع لتصنيع وتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. ، "التحالف" يستهدف موقعاً للحوثيين لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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