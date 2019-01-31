السعودية اليوم / الألعاب النارية تضيء سماء مهرجان الصقور



ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أضاءت الألعاب النارية سماء مهرجـان الملك عبدالعزيز للصقور مساء اليوم ، وأضفت العروض لوحة تفاعلية أبهرت الزوار .

وتبارت عدسات المصورين لالتقاط أجمل الصور في لحظات رائعة لتوثيق هذا الحدث بعدساتهم .

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان الساعة 9 مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية وتستمر لمدة 5 دقائق .

وتستمر هذه الفعالية كل ليلة حتى يوم الأحد القادم نهاية فعاليات المهرجان.

// انتهى //

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ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأضاءت الألعاب النارية سماء مهرجـان الملك عبدالعزيز للصقور مساء اليوم ، وأضفت العروض لوحة تفاعلية أبهرت الزوار .وتبارت عدسات المصورين لالتقاط أجمل الصور في لحظات رائعة لتوثيق هذا الحدث بعدساتهم .وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان الساعة 9 مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية وتستمر لمدة 5 دقائق .وتستمر هذه الفعالية كل ليلة حتى يوم الأحد القادم نهاية فعاليات المهرجان.// انتهى //00:06ت م0265

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