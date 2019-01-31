السعودية اليوم / الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية



عدن 25 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

تمكن الجيش اليمني اليوم من تحرير مواقع مهمة في مديرية المتون غرب محافظة الجوف شرقي اليمن.

وأفاد موقع الجيش "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمال المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بعدها بالفرار.

// انتهى //

23:05ت م

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عدن 25 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستمكن الجيش اليمني اليوم من تحرير مواقع مهمة في مديرية المتون غرب محافظة الجوف شرقي اليمن.وأفاد موقع الجيش "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمال المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بعدها بالفرار.// انتهى //23:05ت م0251

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