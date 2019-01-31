شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس المسافرين بمنفذ «الرقعي».. و«الجمارك» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

شهد منفذ الرقعي الحدودي بحفر الباطن، اليوم، تكدس المسافرين، مما أثار استياءهم، معبرين عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، تفاعلت «الجمارك» مع الشكوى، قائلة عبر «تويتر»: «مرحباً بك، نعتذر لانزعاجكم ونؤكد اهتمامنا بملاحظاتكم، كما نحيطكم بأننا نعمل على تطوير المنفذ من ناحية الاستيعابية والكادر البشري لضمان عدم تكرار أي صعوبات تواجهكم مستقبلاً، نسعد بتواصلك».