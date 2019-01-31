شكرا لقرائتكم التحالف: إصدار 37 تصريحاً جوياً و4 تصاريح برية باليمن خلال 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت قوات التحالف العربي، مساء اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لا تستقبل السفن في ميناء الصليف منذ ما يقارب 3 أسابيع.

وأضاف التحالف، أنه تم إصدار 37 تصريحا جويا و4 تصاريح برية و170 تصريحا لحماية القوافل بإجمالي 242 تصريحا خلال 4 أيام.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، هدد أمس، باستخدام القوة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن التحالف العربي أفرج عن 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.



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