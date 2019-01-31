شكرا لقرائتكم احتفاء بالشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن في بللسمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أخاه سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، اليوم الخميس في شعف آل معلم ببللسمر.

وقد تناول الجميع وجبة الغداء بحضور جمع من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، وقد علت المشهد مشاعر الحب والأخوة الصادقة المتبادلة بين الأمير بدر بن عبدالمحسن والحضور.

فيما يحل سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن ضيفاً في ختام فعاليات صدر الكرامة بمحايل عسير في ليلة شعرية بهيّة، وقد تخلل البرنامج عروض الطيران بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وبحضور جمع غفير من المواطنين.



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