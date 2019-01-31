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شكرا لقرائتكم تعرف على حالة الطقس المتوقعة.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، أن تكون سماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة مناطق مرتفعات عسير نجران، جازان، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقعت الأرصاد، أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وأجزاء من وسط المملكة.
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