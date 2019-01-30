هل تفعلها أمريكا؟.. القرضاوي إرهابي

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جدة - خالد شويل - حثت مجلة فيدراليست الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية على إدراج الإخواني يوسف القرضاوي على قائمة الإرهاب العالمية. وتساءلت المجلة عن علاقة الدوحة باستبعاده من قائمة الإنتربول، واستمرارية دعم قطر له رغم تورطه بالإرهاب. Advertisements وطالبت المجلة الأمريكية بإدراجه على قائمة الإرهابيين العالميين، ووصفته بأنه شخصية أساسية في الأزمة الخليجية.

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