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تنبيه من الأرصاد لأهالي الباحة

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جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة، حيث حذرت من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل العقيق– الباحة– الأجزاء المجاورة لها، مؤكدة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 6:00 غدًا الخميس.


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