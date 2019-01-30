شكرا لقرائتكم تنبيه من الأرصاد لأهالي الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة، حيث حذرت من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل العقيق– الباحة– الأجزاء المجاورة لها، مؤكدة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 6:00 غدًا الخميس.



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