السعودية اليوم / جامعة جازان تعرف بالمستجدات الوبائية للأمراض المدارية



جيزان24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

نظمت جامعة جازان ممثلة في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة اليوم, ندوة علمية تحت عنوان" المستجدات الوبائية للأمراض المدارية المهملة في منطقة جازان وأهم المنهجيات العلمية المبتكرة للمكافحة" بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني , ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات الصحية والطبية وموظفي الشؤون الصحية والمهتمين في الشأن الصحي في المنطقة , وذلك في مسرح كليتي الآداب والمجتمع.

واستهل عميد كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتور محمد المالكي الفعاليات بكلمة قدم من خلالها تعريفا شاملاً بالأمراض المعدية وأمراض المناطق الحارة , وطرق انتشارها والوقاية منها وعلاجها , مؤكداً أهمية الندوة التي يشارك بها عدد المختصين في أمراض المناطق الحارة في تعريف الكادر الطبي في منطقة جازان وأساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بمجال الأمراض المهملة، بما يسهم في مواصلة الجهود وتقديم إضافة نوعية مؤثرة للسيطرة على أمراض المناطق الحارة والأمراض المهملة على وجه الخصوص تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية في إطار تطوير القطاع الصحي، حيث إن مركز الأمراض الحارة بجامعة جازان يعد المركز الوحيد المتخصص في مجال طب المناطق الحارة في المملكة العربية

وبعدها ألقى وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور سلطان الحازمي كلمة أوضح فيها أن تنفيذ الندوة جاء سعيا لتنفيذ الرؤية الوطنية والتي تهتم بالصحة العامة وصحة الفرد والمجتمع وجعلها من أولويات تحقيق الرؤية الوطنية مقدما شكره للحاضرين والمنظمين والشركاء والمتحدثين في هذه الندوة.

بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة بورقة عمل قدمها البروفيسور الأستاذ الدكتور توفيق خوجه أستاذ واستشاري طب الأسرة والمجتمع وأستاذ الصحة العامة والجودة تحدث فيها عن الصحة العامة وطب المناطق الحارة والرؤية الوطنية 2030 مؤكدا توجه حكومتنا الرشيدة لتعزيز مفهوم الصحة العامة كمحور أساسي ضمن محاور التنمية الوطنية الشاملة ومؤكدا أن هذه الندوة ستناقش العديد من المواضيع الهامة بطب المناطق الحارة والأمراض المهملة والتي تعني منطقة جازان بشكل خاص وضرورة إلقاء المزيد من الأضواء عليها.

كما تضمنت الندوة العديد من أوراق العمل وتكريم المشاركين والمتعاونين في تنفيذ الندوة.

//انتهى//

17:05ت م

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جيزان24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة اليوم, ندوة علمية تحت عنوان" المستجدات الوبائية للأمراض المدارية المهملة في منطقة جازان وأهم المنهجيات العلمية المبتكرة للمكافحة" بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني , ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات الصحية والطبية وموظفي الشؤون الصحية والمهتمين في الشأن الصحي في المنطقة , وذلك في مسرح كليتي الآداب والمجتمع.واستهل عميد كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتور محمد المالكي الفعاليات بكلمة قدم من خلالها تعريفا شاملاً بالأمراض المعدية وأمراض المناطق الحارة , وطرق انتشارها والوقاية منها وعلاجها , مؤكداً أهمية الندوة التي يشارك بها عدد المختصين في أمراض المناطق الحارة في تعريف الكادر الطبي في منطقة جازان وأساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بمجال الأمراض المهملة، بما يسهم في مواصلة الجهود وتقديم إضافة نوعية مؤثرة للسيطرة على أمراض المناطق الحارة والأمراض المهملة على وجه الخصوص تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية في إطار تطوير القطاع الصحي، حيث إن مركز الأمراض الحارة بجامعة جازان يعد المركز الوحيد المتخصص في مجال طب المناطق الحارة في المملكة العربية السعودية حتى اليوم.وبعدها ألقى وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور سلطان الحازمي كلمة أوضح فيها أن تنفيذ الندوة جاء سعيا لتنفيذ الرؤية الوطنية والتي تهتم بالصحة العامة وصحة الفرد والمجتمع وجعلها من أولويات تحقيق الرؤية الوطنية مقدما شكره للحاضرين والمنظمين والشركاء والمتحدثين في هذه الندوة.بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة بورقة عمل قدمها البروفيسور الأستاذ الدكتور توفيق خوجه أستاذ واستشاري طب الأسرة والمجتمع وأستاذ الصحة العامة والجودة تحدث فيها عن الصحة العامة وطب المناطق الحارة والرؤية الوطنية 2030 مؤكدا توجه حكومتنا الرشيدة لتعزيز مفهوم الصحة العامة كمحور أساسي ضمن محاور التنمية الوطنية الشاملة ومؤكدا أن هذه الندوة ستناقش العديد من المواضيع الهامة بطب المناطق الحارة والأمراض المهملة والتي تعني منطقة جازان بشكل خاص وضرورة إلقاء المزيد من الأضواء عليها.كما تضمنت الندوة العديد من أوراق العمل وتكريم المشاركين والمتعاونين في تنفيذ الندوة.//انتهى//17:05ت م0179

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