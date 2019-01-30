السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة



الجبيل 24 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 30 يناير 2019 م واس

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ، مذكرة تفاهم وتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وذلك بمقر فرع الوزارة بمدينة الدمام لزراعة 100.000 شجرة محلية على الطريق الواصل بين مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعية إذ مثل الجانبين مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم بن خالد الهارون ومدير عام فرع الوزارة المهندس عامر بن علي المطيري.

وتهدف هذه المذكرة الي توثيق التعاون في مجال التشجير و تنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة العربية

و جاءت فكرة التعاون المشترك بين الهيئة الملكية بالجبيل ووزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في تنفيذ مبادرة الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني الخاصة بالغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية حصلت على المركز الأول في جائزة تخضير المدن العربية لامتلاكها مراجع مختصة وفق خطة علمية مدروسة ومتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء وإظهار الطابع الفني والجمالي فيها حيث تفوقت على 60 مدينة عربية مشاركة للحصول على هذه الجائزة.

// انتهى //

17:05ت م

0178



الجبيل 24 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 30 يناير 2019 م واسوقعت الهيئة الملكية بالجبيل ، مذكرة تفاهم وتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وذلك بمقر فرع الوزارة بمدينة الدمام لزراعة 100.000 شجرة محلية على الطريق الواصل بين مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعية إذ مثل الجانبين مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم بن خالد الهارون ومدير عام فرع الوزارة المهندس عامر بن علي المطيري.وتهدف هذه المذكرة الي توثيق التعاون في مجال التشجير و تنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة العربية السعودية ، وتفعيل إسهاماتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة(2030) فيما يتعلق بحماية البيئة و المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي و دعم الحياة الفطرية وتقليل آثار زحف الرمال على الطرق والمدن و رفع جودة الهواء وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء .و جاءت فكرة التعاون المشترك بين الهيئة الملكية بالجبيل ووزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في تنفيذ مبادرة الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني الخاصة بالغابات والمراعي ومكافحة التصحر.الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية حصلت على المركز الأول في جائزة تخضير المدن العربية لامتلاكها مراجع مختصة وفق خطة علمية مدروسة ومتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء وإظهار الطابع الفني والجمالي فيها حيث تفوقت على 60 مدينة عربية مشاركة للحصول على هذه الجائزة.// انتهى //17:05ت م0178

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.