السعودية اليوم / أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة" درس علمي بدعوي نجران غداً



نجران 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بنجران غداً، درساً علمياً بعنوان "أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة"، وذلك بمسجد عتبان بن مالك بحي العريسة.

ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة العشاء، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العالم الحالي.

// انتهى //

09:07ت م

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نجران 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بنجران غداً، درساً علمياً بعنوان "أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة"، وذلك بمسجد عتبان بن مالك بحي العريسة.ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة العشاء، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العالم الحالي.// انتهى //09:07ت م0014

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