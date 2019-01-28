شكرا لقرائتكم خبر عن حمد القاضي يهدي الملك سلمان كتابه «الخويطر.. وسم على أديم النزاهة والوطن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أهدى الأديب حمد القاضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كتابه عن رجل الدولة عبدالعزيز الخويطر، أحد رموز الوطن تحت عنوان: «عبدالعزيز الخويطر.. وسم على أديم النزاهة والوطن»، وذلك أثناء استقبال خادم الحرمين في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الأمراء، ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين القاضي على هذا الكتاب، يشار إلى أن الدكتور عبدالعزيز الخويطر مسؤول خدم دينه ووطنه.

وكان القاضي قد تناول مسيرة الخويطر العملية والحياتية والثقافية ووثقها بقصص عن أمانته ونزاهته وتواضعه، في كتابه تحت عنوان «الراحل عبدالعزيز الخويطر وسم على أديم النزاهة والوطن»، وذلك إبقاء لذكرى هذا الرمز الوطني.