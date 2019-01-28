شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 600 سلة غذائية في مديرية دار سعد بعدن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 600 سلة غذائية، تزن 44 طناً و400 كيلوغرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، يستفيد منها 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15000 ألف سلة غذائية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
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