شكرا لقرائتكم كلية الأمير محمد بن سلمان تستعد لإطلاق بكالوريوس الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انتهت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة من إعداد برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني لإطلاقه قريبًا بالتعاون مع جامعة كارنفي ميلون الأمريكية، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي القائم بين الجانبين.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي، أن برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني هو أحد البرامج الأكاديمية التي ستطرحها كلية الأمير محمد بن سلمان ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، مشيراً إلى أنه تم التركيز في هذه المرحلة على 6 تخصصات دقيقة في مجال الأمن السيبراني في الكلية كهدف أساس.

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وبين أن هذه التخصصات المتاحة هي : تقييم المخاطر وتحليل البرامج الضارة والإستجابة للحوادث السيبرانية والتحليل الجنائي الرقمي وحماية أنظمة الخدمات الإلكترونية وحماية الشبكات والبرمجيات وحوكمة أمن المعلومات ومراقبة الالتزام وتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية والتقنية الحرجة الموجودة في المنشآت الحيوية”.

وأفاد أن هذه التخصصات الأكاديمية تم تصميمها لتشمل التأسيس الأكاديمي و التدريب العملي المكثف سعياً إلى تخريج كوادر وطنية مؤهله تأهيلاً عالياً في هذه التخصصات الدقيقة التي يحتاجها سوق العمل في المملكة”.



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