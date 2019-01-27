شكرا لقرائتكم فيديو.. هل يسبب شاي الكرك السرطان؟.. النمر يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يتداول عن “شاي الكرك” باعتباره أحد مسببات مرض السرطان.

وقال خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، الشاي يحتوي على مواد غير مسببة للسرطان، مؤكدًا أنه إذا كان هناك منتج يسبب السرطان فستكون وزارة الصحة أول من يحذر منه.

وأضاف: “المياه المعبئة مع الصوديوم آمنة ليس لها أي خطورة على الصحة، لكن لم يثبت أيضا أن لها فوائد إضافية لصحة الإنسان”.



مختارات الليلة إيداع العلاوة السنوية.. هل ستكون كاملة لهذا الشهر ؟



مصدر في مؤسسة النقد يكشف لـ”متابعات الخليج 365” حقيقة إصدار عملة جديدة فئة ألف ريال مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.