الوليد بن طلال يظهر بعد غياب... ومفاجأة "الزعيم" للسعوديين (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه السعودية ، اليوم الثلاثاء، الظهور الأول للملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، منذ وفاة والده الأمير طلال بن عبد العزيز.

وظهر الوليد بن طلال خلال المؤتمر الذي نقلته قناة "العربية" الإخبارية السعودية، وهو يجلس إلى جانب الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن.

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال ظل غائبا عن الساحة الإعلامية، وكذلك عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، منذ وفاة والده، الأمير طلال بن عبد العزيز في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، خلال المؤتمر، عن إقامة أول مبادرة فنية للهيئة، بتكريم الأمير بدر بن عبد المحسن، في أمسية شعرية عالمية، يحييها، المطرب السعودي محمد عبده.

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© Photo / Facebook/ Turkialalshik

كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، في المؤتمر الصحفي، عن مفاجأة للحاضرين، وهي إجرائه حاليا مفاوضات مع الممثل المصري، عادل إمام، الشهير بـ "الزعيم"، من أجل إقامته عروض مسرحية للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

كذلك قال آل الشيخ أنه اتفق مع الممثل الكوميدي المصري، محمد هنيدي، على إقامة عروض مسرحية في كافة أنحاء المملكة.

وجاء إعلان تركي آل الشيخ عن الاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه السعودية، بعد توليه رئاستها بأمر ملكي في ديسمبر.