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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيراً من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الجوف تشمل كلاً من: ( سكاكا- دومة الجندل-القريات) والأجزاء المجاورة لها.
وبينت الأرصاد أن "التحذير" يبدأ الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح غد الخميس.
وتشهد منطقة الجوف الآن رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار.
"الأرصاد" تصدر "تحذيراً" على الجوف ومحافظاتها من عاصفة ترابيةمهنا التميمي الخليج 365 2019-01-16
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيراً من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الجوف تشمل كلاً من: ( سكاكا- دومة الجندل-القريات) والأجزاء المجاورة لها.
وبينت الأرصاد أن "التحذير" يبدأ الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح غد الخميس.
وتشهد منطقة الجوف الآن رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار.
16 يناير 2019 - 10 جمادى الأول 1440
09:44 PM
يستمر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح الخميس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيراً من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الجوف تشمل كلاً من: ( سكاكا- دومة الجندل-القريات) والأجزاء المجاورة لها.
وبينت الأرصاد أن "التحذير" يبدأ الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح غد الخميس.
وتشهد منطقة الجوف الآن رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار.
، "الأرصاد" تصدر "تحذيراً" على الجوف ومحافظاتها من عاصفة ترابية ،
المصدر : الخليج 365
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