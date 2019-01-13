، بعد مقطع "الهتملة حقت الطائف".. "آل هميل" يوجِّه بإنهاء تكليف الموظف المسيء ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداوُل فيديو يتحدث خلاله بأسلوب استفزازي تسبب في تذمر الأهالي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا، يظهر من خلاله أحد موظفي الشركات المتخصصة في المواقف التي تعاقدت معها أمانة الطائف وهو يسيء لأهالي المحافظة.

وفي التفاصيل، ظهر الموظف خلال المقطع وهو يتحدث عن الوقوف الخاطئ، وطريقة تعامل الشركة المتخصصة مع تلك المخالفات التي تعتبر مخالفات مرورية. وقام الموظف بتصوير المقطع بأسلوب استفزازي، تسبب في تذمر الأهالي من هذه الأساليب غير اللائقة.

وفي الوقت ذاته، أشاد رواد شبكات التواصل بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة للتنظيم المروري، واستيفاء رسوم المواقف بالطريقة النظامية بالتعاون مع أمانة الطائف.

وأكدت مصادر "الخليج 365" تفاعُل أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل، بعد مشاهدته المقطع، موجهًا المختصين بإنهاء تكليف الموظف بالعمل في المحافظة، وإبلاغ الشركة بمحاسبته لقاء ما بدر منه.

ومن جهة أخرى، أصدرت "أمانة الطائف" بيانًا إعلاميًّا، أوضحت من خلاله أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتحدث فيه أحد العاملين في شركة مختصة بمواقف السيارات عن الغرامات المالية للوقوف الخاطئ بالمنطقة التاريخية بوسط مدينة الطائف، وذلك بأسلوب غير حضاري وغير لائق، فقد وجَّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، الشركة المختصة بإبعاد المذكور عن العمل في الطائف، والتحقيق معه، ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ غير لائقة وغير مقبولة. مؤكدًا أن الأمانة لن تسمح بأي تجاوز لفظي أو سلوكي من أي موظف أو عامل.