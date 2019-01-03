"الخليج 365" تكشف تفاصيل الرقص مع جثث المشرحة في «ليلة رأس السنة»

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جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 5 أشخاص دخلوا إلى قسم التشريح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وقاموا بتصوير عدد من الجثث، وترويج فعلهم في وسائل التواصل، وأحالتهم للنيابة العامة، بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأوضح المتحدث، ردا على المقطع، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بإشراف عميد كلية الطب الدكتور محمود الأحول، وعضوية مدير المستشفى الجامعي، وعدد من الوكلاء والمختصين، وتبين أن تصوير المقطع حدث مساء الإثنين الماضي عند الـ11 مساء، وتم التوصل إلى مصور المقطع، واتضح أنه شاب مقيم من جنسية عربية يعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي.
وأضاف المتحدث: المتهم استدعي وخضع للتحقيق واعترف بفعلته بإحضار 4 من أصدقائه من خارج الجامعة، وتم إثبات اعترافه بتمكين الـ4 (غير طلاب) من الدخول إلى الجامعة، مستغلا مسماه الوظيفي كمشرف وفي حوزته مفاتيح المباني. وتابع الدكتور البقمي أن ملف الواقعة تحت الاستكمال قبل إحالته إلى الجهات الأمنية.
يشار إلى أن المقطع المتداول أظهر مجموعة من الشبان داخل مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في وقت متأخر من الليل، وقالوا في المقطع إنهم قدموا إلى المشرحة بعد نزهة في منطقة الكورنيش للاحتفال مع الجثث. وبدا المشهد غريبا ومستهجنا، إذ كان الشبان الـ5 غير مبالين بتصرفهم، وصدرت منهم عبارات مسيئة أثناء فتح أغطية الجثث والسخرية منها، واستمر المشهد لنحو 120 ثانية، قبل أن يغادر المتهمون الموقع إلى جهة غير معلومة.
سجن عام وغرامة 500 ألف.. مصير المقتحمين
أكد المستشار القانوني المحامي فهد محبوب لـ«الخليج 365» أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم في المادة الثالثة والفقرة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية يقضي بالسجن عاما كاملا، أو دفع غرامة مقدارها 500 ألف ريال، أو إحداهما، هي مصير المتهمين في اقتحام مشرحة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، مؤكداً أن هناك تعاميم وتحذيرات بعدم التصوير في الجهات الحكومية، ويعتبر ما قاموا به مخالفا للنظام، وتتم إحالتهم للشرطة، ثم النيابة العامة، وهناك حق عام، وحق خاص للجامعة.
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