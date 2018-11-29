السعودية اليوم / تحسين معدل عدد العمليات الشهرية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

الطائف 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستمكّن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من خلال تطبيق برنامج " أداء الصحة " من زيادة معدل عدد العمليات الشهري بالمستشفى من 364 عملية إلى 591 عملية شهرياً بنسبة زيادة و تحسن بلغت 62 % .يُذكر أن الصحة تنفذ برنامج "أداء الصحة"، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: "الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات"، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات وإكتشاف مكامن تحسين الأداء.‎ويستهدف برنامج "أداء الصحة" رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //14:01ت م0095