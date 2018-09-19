شاهد.. اشتعال باص مدرسي في الحرجة

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جدة - خالد شويل - باشر الدفاع المدني في الحرجة بلاغًا يفيد بوقوع حريق في مركبة من نوع باص مختصة بنقل الطلاب بالمحافظة. ووقع الحادث أمام مدرسة المأمون المتوسطة. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا. Advertisements

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