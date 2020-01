شكرا لقرائتكم توقف قلبه 30 دقيقة فتدخل فريقان طبيان بمستشفى الأمير محمد لإنقاذه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في إنجاز جديد، نجح فريق نقل حالات الإيكمو (الأكسجة الغشائية خارج الجسم) والفريق الطبي للقسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة قلبية حادة تسببت في توقف القلب لمدة 30 دقيقة مع فشل الإنعاش القلبي التقليدي.

وأوضح رئيس قسم العناية المركزة الدكتور عائض عسيري أنه تم قبول الحالة عن طريق نظام إحالة لإجراء القسطرة القلبية، نظرًا إلى أن حالة المريض كانت حرجة ولا يمكن نقلها بالوسائل والإمكانات المتبعة في مثل هذه الحالات، فجرى نقله بواسطة دعم جهاز الإيكمو.

وتوجه على الفور فريق نقل الإيكمو إلى المستشفى، ورغم أن حالة المريض كانت حرجة لا تستجيب للإنعاش الطبي، إلا أن الفريق تمكن من تركيب الجهاز حيث انتظمت دقات القلب وتم ضخ الدم بنجاح.

ونُقل المريض إلى المستشفى، فاستقبله فريق طبي آخر من قسم القسطرة القلبية بقيادة الدكتور سامي الأسمري استشاري القلب والقسطرة القلبية والذي قام بدوره بإجراء قسطرة قلبية وتبين وجود تضيقات كثيرة في الشرايين التاجية الأيمن والأيسر الرئيس والأمامي النازل والخلفي بدرجات مختلفة.

وبين الدكتور الأسمري أنه في مثل هذه الحالة من الجلطات القلبية المصحوبة بصدمة قلبية يتطلب الأمر فتح جميع الشرايين، مما يصعب عملية التدخل، إلا أن وجود المريض على جهاز الإيكمو ساعد في دعم العلامات الحيوية، حيث تم توسيع جميع الشرايين بالبالون والدعامات بنجاح.

ونقل الفريق المريض إلى العناية المركزة والاطمئنان على درجة الوعي التي لم تتأثر أثناء فترة توقف القلب بفضل الله، ولا يزال المريض يتلقى العلاج بالمستشفى.



