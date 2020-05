شكرا لقرائتكم مشروع لاستثمار السيارات التالفة والهياكل المعدنية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - طرحت أمانة الطائف منافسة استثمار ورفع والاستفادة من السيارات التالفة والهياكل المعدنية بالمحافظة، ضمن أعمال إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة من أنحاء المدينة، وخاصة أنها تشوه المظهر العام للطائف، وتحول بعضها إلى بؤرة لتكدس النفايات في بعض المواقع.

وحددت الأمانة 17 شوال المقبل آخر موعد لقبول عطاءات المتقدمين للمنافسة، وذلك سعياً إلى التخلص من هذه الهياكل والسيارات التي تنتشر في العديد من الأحياء.

وقد قامت الأمانة برصد عدد كبير من السيارات الخربة، رغم أنها أزالت قرابة 2000 سيارة تالفة مؤخراً من أنحاء المحافظة، ويأتي المشروع الجديد في قالب جديد لإدخال المستثمرين بقوة في هذا المجال ضمن جهود الأمانة لتعزيز كافة أوجه الاستثمار البلدي.

