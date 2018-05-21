شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تضرب جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ابراهيم علوي (جدة) شهدت محافظة جدة موجة من الغبار قادمة من شرقها وفق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البئية. شهدت محافظة جدة موجة من الغبار قادمة من شرقها وفق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البئية. وكانت الهيئة قد أكدت وجود سحب‬⁩ رعدية ممطرة على شرق محافظة ‫جدة،‬⁩ يُتوقع تأثرها بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة.



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