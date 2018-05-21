شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات شهر مايو الخميس القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن معاشات متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين سيتم تقديم صرفها لتكون يوم الخميس القادم الموافق ٢٤ مايو ٢٠١٨م.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبدالله الصالح، أن تقديم صرف معاشات شهر مايو جاء لكون اليوم الخامس والعشرون يوافق يوم الجمعة ـ إجازة نهاية الأسبوع ـ فيتم الصرف يوم الخميس الرابع والعشرون من الشهر.

وأشار الصالح، إلى أن معاشات شهر مايو لعام ٢٠١٨م مضافاً لها بدل غلاء المعيشة بلغت أكثر من ٦.٢ مليار ريال تصرف لأكثر من ٨٥٠ ألف متقاعد.

وبيَّن أن المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام (تحويل صرف سريع) وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات صرف الاستحقاقات، مشيراً إلى أن الصرف يتم عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.