شكرا لقرائتكم صورة اليوم.. أصغر معتمرة تغط نومًا وسط الأجواء المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نالت صورة إنسانية لأب يؤدي مناسك العمرة برفقة رضيعته الصغيرة التي حملها بين كفيه في الكعبة المشرفة، حظًّا وافرًا من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة، الأب بملابس الإحرام وهو يحمل طفلته المستغرقة في النوم وسط هذه الأجواء المقدسة.