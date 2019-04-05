اخبار السعوديه

أغلق مستشفى الخفجي العام في الشرقية، احترازيا بعد اكتشاف 5 حالات مصابة بفايروس كورونا، كما تقرر تحويل المراجعين لمركز صحي بديل لاستقبال الحالات غير الخطرة....
اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج
تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، يقوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات بالوقوف على جاهزية متطلبات تنفيذ المبادرة بالدول المشمولة بها ، والوقوف على إمكانية تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في عدد من الدول […]...
«أم القرى» تدعم سوق العمل بـ10 آلاف خريجة
«أم القرى» تدعم سوق العمل بـ10 آلاف خريجة
تعاون معرفي بين جامعتي الطائف والكويت
تعاون معرفي بين جامعتي الطائف والكويت
اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج
تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، يقوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات بالوقوف على جاهزية متطلبات تنفيذ المبادرة بالدول المشمولة بها ، والوقوف على إمكانية تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في عدد من الدول التي تقدمت بطلب تنفيذ المبادرة في مطاراتها .
3 دول تحذر الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية
… "كردستان" يكذّب رواية السعودية حول عملية أمنية في …...
رئيس الحكومة التونسية يتفقد جناح المملكة فى معرض الكتاب
تفقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد جناح المملكة في الدورة الـ 35 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي افتتحه بمرك...
وفاة شقيقين إثرغرق مركبة فى بحيرة سيهات
وفاة شقيقين إثرغرق مركبة فى بحيرة سيهات
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 4 مدن
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم...
سند محمد بن سلمان يُجيب عن سؤال هام بشأن الدخل
أجاب برنامج سند محمد بن سلمان على سؤال ما هو المقصود بالدخل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج؟ وأوضح سند محمد...
فيديو لأمطار الطوقي والأرصاد تحذر من الطقس في الرياض
أظهر مقطع فيديو أمطار الطوقي شمال الرياض، اليوم الجمعة، بعد الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة. من جهتها، توقعت الأرصاد الجوية استمرار...
لقطات من زيارة القنصل الأمريكي في الظهران ملتقى بيبان الشرقية
زارت القنصل الأمريكي لدى الظهران، راتشنا كورهونن، اليوم الجمعة، ملتقى بيبان الشرقية. وشهد ملتقى بيبان الشرقية أكثر من 30 ورشة تدريبية في...
الأرصاد الجوية لأهالي نجران: احذروا الأمطار الرعدية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة...
أسبوع بيئة مميز.. زراعة 230 ألف شجرة وإرسال 71 مليون SMS
شهد أسبوع البيئة السعودي الأول الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع المناطق بعنوان (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) ـ إنفاذاً لقرار...
الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/04/06 في المملكة. وقالت: ما زالت التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على “الرياض، الشرقية، نجران، مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مكة المكرمة”. وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى […]...
العدل: 16 ألف توثيق إلكتروني لعقود تأسيس شركات
نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل، “إنفوجراف”، يتضمن حجم التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس شركات. وجاء في التغريدة: “16 ألف توثيق إلكتروني لعقود تأسيس شركات خلال 2019”. ...
الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير الكترونيا برقم اللوحة
الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير الكترونيا برقم اللوحة
"حقوق الإنسان" تطرح 4 تصاميم لشعارها الجديد
"حقوق الإنسان" تطرح 4 تصاميم لشعارها الجديد
جامعة القصيم تتبرأ من دراسة «حفظ القرآن يقلل الإصابة بالأمراض»
جامعة القصيم تتبرأ من دراسة «حفظ القرآن يقلل الإصابة بالأمراض»
«مرور القريات»: تشغيل كاميرات رصد الجوال وحزام الأمان تجريبياً
«مرور القريات»: تشغيل كاميرات رصد الجوال وحزام الأمان تجريبياً