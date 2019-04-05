اخبار السعوديه

اخبار السعوديه

إغلاق مستشفى ⁧‫الخفجي بالشرقية بعد اكتشاف 5 حالات مصابة بـ”⁧‫كورونا”

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إغلاق مستشفى ⁧‫الخفجي بالشرقية بعد اكتشاف 5 حالات مصابة بـ”⁧‫كورونا”

أغلق مستشفى ⁧‫الخفجي‬⁩ العام في الشرقية، احترازيا بعد اكتشاف 5 حالات مصابة بفايروس ⁧‫كورونا‬⁩، كما تقرر تحويل المراجعين لمركز صحي بديل لاستقبال الحالات غير الخطرة....

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اخبار السعوديه

اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج

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اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج

تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، يقوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات بالوقوف على جاهزية متطلبات تنفيذ المبادرة بالدول المشمولة بها ، والوقوف على إمكانية تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في عدد من الدول […]...

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اخبار السعوديه

اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج

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اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج

تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، يقوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات بالوقوف على جاهزية متطلبات تنفيذ المبادرة بالدول المشمولة بها ، والوقوف على إمكانية تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في عدد من الدول التي تقدمت بطلب تنفيذ المبادرة في مطاراتها .

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اخبار السعوديه

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/04/06 في المملكة. وقالت: ما زالت التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على “الرياض، الشرقية، نجران، مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مكة المكرمة”. وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى […]...

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