اخبار السعوديه

تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، يقوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات بالوقوف على جاهزية متطلبات تنفيذ المبادرة بالدول المشمولة بها ، والوقوف على إمكانية تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في عدد من الدول التي تقدمت بطلب تنفيذ المبادرة في مطاراتها .

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