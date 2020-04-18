بالفيديو شاهد أول ظهور لابنة شقيق الفنانة الراحلة نوال أبو الفتوح - رمضان 2020

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو شاهد أول ظهور لابنة شقيق الفنانة الراحلة نوال أبو الفتوح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين التهامي - يشهد المارثون الرمضاني لهذا العام عدة مفاجآت فريدة من نوعها، للجمهور، حيث تظهر لأول مرة فاطمة طارق ابنة شقيق الفنانة الراحلة نوال أبو الفتوح، فى برنامج فوازير يحمل عنوان” نجوم وإفيهات”

وتدور فكرة برنامج” نجوم وإفيهات” حول استضافة العديد من النجوم مثل إيهاب فهمي، حنان شوقي، فاطمة الكاشف، وغيرهم من النجوم، ويقوم الفنان الضيف بتجسيد وتمثيل أشهر إفيهات فناني الكوميديا فى مصر والوطن العربي.

برنامج”نجوم وإفيهات ” تقديم فاطمة طارق، فكرة وإعداد وإخراج محمد سعد، إنتاج هوليود الشرق، ويذاع ذلك البرنامج يوميا على موقع الفيديوهات”يوتيوب” فى تمام الساعة التاسعة مساءا، فى شهر رمضان المبارك.

