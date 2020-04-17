شاهد البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال”رامز مجنون رسمي” - رمضان 2020

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال”رامز مجنون رسمي” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين التهامي - شارك الفنان رامز جلال جمهوره بصورة البوستر الدعائي لبرنامجه الرمضاني الجديد، وذلك بعد تكتم شديد من طاقم عمل البرنامج.

وكشف الفنان رامز جلال عن اسم برنامجه الجديد الرمضاني، ويحمل عنوان” رامز مجنون رسمي”

ونشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” البوستر الدعائي لبرنامجه الرمضاني الجديد” رامز مجنون رسمي”

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وعلق قائلا”بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBC مصر”

تختلف فكرة برنامج الفنان رامز جلال لهذا العام، عن البرامج التى قدمها من قبل ، فتعتمد على كرسي الاعتراف، وتوجيه العديد من الأسئلة المختلفة بمساعدة المذيعة أروى،ومن ثم يتم السؤال عن بعض الشخصيات بصورهم، ومن ضمن الشخصيات رامز جلال، الذى يظهر ويخرج من صورته، وهذا ما يسبب صدمة للضيف.

ويتم عرض برنامج رامز جلال فى رمضان على قناة “mbc مصر” عقب أذان المغرب مباشرة، ومن ثم يمكن مشاهدة البرنامج على منصة” شاهد نت” بعد عرض الحلقة بساعة.

يستضيف رامز جلال العديد من نجوم الفن والدراما منهم أنغام، أحمد العوضي، هنادي مهنا، أشرف عبدالباقي وغيرهم من النجوم.